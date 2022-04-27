FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar

Deniz Baykal ve MHP'li vekillerin özel hayatlarına ilişkin ortaya çıkan görüntülerin üzerine açılan davada, tüm sanıklara ceza yağdı.

Yıllar önce internet ortamında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüler yayılmıştı.

Yaşananlar üzerine FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanık yargılanmaya başladı.

Dava bugün karara bağlandı.

120 sanığa 10 aya kadar hapis

Mahkeme, hüküm verdiği 120 sanık hakkında 6 yıl 3 aydan 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verdi. Bu sanıklardan dinlemeleri yapan teknik ekipteki sanıklar Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

'Baykal' eylemlerinin cezası 13 ve 21 yıl

Deniz Baykal’ın görüntülerinin yayınlanmasından sorumlu tutulan sanıklar Fatih Ünen 13 yıl, Yener Dönmez ise 21 yıl ceza aldı. Mahkeme bu sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Dosyası ayrılan aralarında FETÖ ele başı Fetullah Gülen, Cevheri Güven, Osman Hilmi Özdil, İbrahim Faruk Bayındır’ın da bulunduğu 46 sanık hakkındaki yakalama kararını da devamına karar verildi.