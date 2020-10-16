FETÖ'nün 'Kozmik Oda' soruşturmasında karar

FETÖ'nün 'Kozmik Oda' soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın ‘kozmik odaları’nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan çoğu eski istihbaratçı polis 3’ü tutuklu 82 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce esas hakkındaki savunmasını tamamlamayan sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından son sözler alındı.

28 SANIĞA HAPİS CEZASI

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Hikmet Erdoğan hükmü açıkladı.

Mahkeme, 28 sanığa, ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 2 yıl 1 aydan 10 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.

BERAAT KARARLARI

Sanıklar Abubekir Saykal, Ahmet Menekşe, Ahmet Çelebi Demir, Ali Ekici, Ali Yıldırım, Atilla Şengül, Ayhan Koç, Besim Söylemez, Bülent Beyazit, Bülent Gürbüzoğlu, Can Toker, Ercan Yıldırım, Erdal Çetinkaya, Ergün Aksu, Erhan Bozkurt, Ertuğrul Sungur, Fahrettin Türker, Ferhat Ogar, Ferit Çiçek, Fikri Vidinli, Fuat Koyunlu, Halil Coşkun, Hasan Ertemur, Hasan Gültekin, Hüseyin Dilek, İsa Doğan, Kadir Yücel, Mehmet Sağlam, Mehmet Ali Örtülü, Mevlüt Akbulut, Muharrem Sezer, Murat Karademir, Murat Yılmazer, Mustafa Koparan, Mustafa Kuzu, Mustafa Meydan, Mustafa Uzun, Niyaz İren, Nizamettin Tuncer, Nuri Şen, Ömer Nihat Salman, Reşad Eken, Sabahattin Aytekin, Seher Deniz Alper, Şerife Karataş, Ümit Deniz, Yahya Ölçer, Yusuf Ziya Karaçizmeli ve Ziya Güneş'in beraatına hükmedildi.

Sanıklardan eski Genelkurmay Adli Müşaviri albay Muharrem Köse, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin" suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.

DAVALAR REDDEDİLDİ

Sanıklar Eyüp Bayıl, Yakup Aksoy ve Serkan Şimşek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davalar reddedilirken, haklarındaki diğer suçlamalar yönünden beraatlarına hükmedildi.

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin" suçundan beraat eden sanık Rüştü Çetinkasap'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan dava da reddedildi.

