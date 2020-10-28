FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı kararı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

31 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Örgütle bağlantısı tespit edilen 1’i emekli, 2’si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay, halen aktif olarak görevde olan 3 binbaşı, halen aktif olarak görevde olan 1 yüzbaşı, 1’i halen aktif olarak görevde, 4’ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 üsteğmen, 7’si halen aktif olarak görevde, 6’sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 astsubay, halen aktif olarak görevde olan 1 uzman ve 5 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE OPERASYON

Kararın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlattı.