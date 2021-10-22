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    FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon: 96 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 96 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 37 ilde gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 22.10.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 09:24
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    FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon: 96 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

    Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen, daha önce görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    37 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine harekete geçerek 37 ilde operasyon düzenledi.

    67 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şu ana kadar 67 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

    FETÖ nün mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon: 96 gözaltı kararı #1

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