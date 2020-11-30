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- FETÖ'nün MİT'e yerleştirdiği köstebek: Sertan Çetinkaya
FETÖ'nün MİT'e yerleştirdiği köstebek: Sertan Çetinkaya
Devlet kurumlarına sızan Fetullahçı teröristler tek tek tespit edilerek yargı önüne çıkarılıyor. Bu hainlerden biri de MİT'teki köstebek Sertan Çetinkaya oldu.
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 09:02
- Güncelleme : 30.11.2020 - 09:07
15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan Fetullahçı teröristler daha önce MİT tırlarına kurduğu kumpasla Türkiye'nin uluslararası alandaki imajına zarar vermeye kalkmıştı.
Fetullahçı hainlerin, Türkiye'yi teröre destek veren ülkeler arasında göstermek için düzenlediği kumpasta kullanılan MİT içerisindeki köstebek bulundu.
PLAKA VE FOTOĞRAFLARI SIZDIRDI
MİT içerisinden tırların plakalarını ve fotoğraflarını Fetullahçı imamlara sızdıran kişinin Sertan Çetinkaya olduğu belirlendi.
Hakim karşısına çıkarılan FETÖ köstebeğinin cezası da oldukça ağır oldu.
39 YIL 6 AY YEDİ
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çetinkaya, 39 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.