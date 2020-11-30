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FETÖ'nün MİT'e yerleştirdiği köstebek: Sertan Çetinkaya

FETÖ'nün MİT'e yerleştirdiği köstebek: Sertan Çetinkaya

Devlet kurumlarına sızan Fetullahçı teröristler tek tek tespit edilerek yargı önüne çıkarılıyor. Bu hainlerden biri de MİT'teki köstebek Sertan Çetinkaya oldu.