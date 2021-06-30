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    FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına operasyon

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 51 şüpheliden 22'si yakalandı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 09:04
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    FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına operasyon

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 51 şüpheliden 22'si yakalandı.

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