FETÖ’nün ölümünün ardından 119 hesap engellendi

Haber Merkezi

ABD'nin Pensilvanya eyelatinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberi sonrası FETÖ'cü hesaplar sosyal medyada provokasyonlarını artırdı. Twitter (X) flaş bir karar alarak FETÖ'cü hesaplara erişim engeli getirdi.

FETÖ'nün propanda aygıtı konumunda olan ve psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısında X platformunda erişim engeli getirildi. Engellenen hesaplar arasında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi isimler yer alıyor.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, o x hesaplarının erişime engellendiğini duyurdu.

İşte o hesaplar: