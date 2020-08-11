- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Ankara'da FETÖ soruşturması: 10 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturması: 10 gözaltı kararı
Örgütün "sivil yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
- AA
- 11.08.2020 - 10:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam ettiği belirtildi.