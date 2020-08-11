Ankara'da FETÖ soruşturması: 10 gözaltı kararı

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Örgütün "sivil yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam ettiği belirtildi.