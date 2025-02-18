FETÖ'nün sözde 'emniyet imamı' Kemalettin Özdemir'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

AA

KÖZ'ün cezası belli oldu...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)emniyet imamı olduğu öne sürülen ve "örgüt kurucusu ve yöneticisi olma" suçlamasıyla hakkında 22 buçuk yıl hapsi istenen KÖZ lakaplı Kemalettin Özdemir için karar duruşması görüldü.

SON SÖZÜ SORULDU

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özdemir ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celsede savcının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını hatırlatarak, sanığa son savunması için söz verdi.

PİŞMANLIK DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Özdemir, 2010'dan itibaren bu yapıyla mücadele ettiğini ve o dönem devletin üst düzey yetkilileriyle görüşerek örgüte dair bildiklerini anlattığını öne sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkilinin cezalandırılmamasını talep etti.

3 YIL HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, eylemini sabit görerek Özdemir'e "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın etkin pişmanlık göstermesi dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza 3 yıl 9 ay hapse çevrildi.

Mahkeme heyeti, Özdemir'in duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.