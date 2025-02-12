FETÖ'nün sözde mahrem imamı Antepli: Türkiye'de cezamı çekmeye hazırım

AA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), işlediği suçlarla uzun yıllar Türkiye’de ve dünya genelinde büyük yankılar uyandırdı.

FETÖ, çeşitli illegal faaliyetlerle toplumun farklı kesimlerini hedef alırken yıllar sonra ortaya çıkan ifşalar, örgütün iç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, örgütteki yapısal bozulmalar ve çatırdamalar hız kazandı. Son olarak örgütün eski Malezya imamı Abdullah Antepli, FETÖ’nün gizli operasyonlarına dair yeni bilgileri ifşa etti.

"SORULARI ÇALMAK ÖRGÜTTEKİ AHLAKİ ÇÜRÜMENİN EN MASUM ÖRNEĞİ"

FETÖ üyelerinin askeri liselere sokulması için kurulan "mahrem" yapıda 1988 ila 1997'de görev yaptıktan sonra örgüt tarafından sözde Malezya imamı olarak atanan Antepli, KPSS ve üniversite giriş sınavı sorularının çalınarak FETÖ'cülere verilmesinin örgütteki "ahlaki çürüme ve erozyonun en masum örneği" olduğunu ifade etti.

"BU SUÇUN BEDELİ BU DÜNYADA ÖDENMEZ"

Antepli, kendisi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil, örgüt üst yönetimindeki birçok kişiyi suçladığı konuşmasında, "Bu suçun bedeli bu dünyada ödenmez." dedi.

Antepli, Gülen'in, soruların çalınmasıyla ilgili konuşmasını, örgüt kampındaki eski merkez binanın 2. katındaki büyük salonda, kahvaltıdan hemen sonra başlayan "diyalog toplantısı öncesinde" yaptığı detaylarına yer verdi

"SORULARI ÇALIP BİZE VERDİLER"

Gülen'in bu salonda, 2010 KPSS sorularının o zaman "Paralel Devlet Yapılanması" diye adlandırılan FETÖ tarafından çalındığına dair bir haberi izledikten sonra bütün kalabalığın içinde konuştuğunu yineleyen Antepli, Gülen'in bu itirafını, kızgınlıkla "boş bulunduğu" bir anda ağzından kaçırdığını anlattı.

Antepli, söz konusu yıllarda Türkiye'de, askeri lise sınavlarında çıkacak soruların çalınarak Tarık Bey ve kendisine verildiğini, bu soruları çocuklarla paylaştıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ CEZAMI ÇEKMEYE HAZIRIM"

Söz konusu iddiaları ilk kez 2018'de yazdığını dile getiren Antepli, örgütte bazı çevrelerdeki "Fetullah Gülen masum, çevresi kötü" söyleminin de ölen elebaşının rolünü anladıktan sonra kendisi için çöktüğünü belirtti.

Antepli, Türkiye'ye gidip hukukun gerektirdiği cezayı çekmeye hazır olduğunu ifade etti.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ÖLEN ELEBAŞI GÜLEN'LE BİRLİKTELİĞİ

Abdullah Antepli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numarası olarak aranan FETÖ'cü firarı Adil Öksüz'ü de Pensilvanya'daki kampta "çok kez gördüğünü" söyledi.

Antepli, Gülen'in Öksüz'e çok itibar ettiğine de tanık olduğunu belirtti.

Öksüz'ü, "Gülen'in gözdesi" olarak tanımlayan Antepli, kendisine 2011-2012 yıllarında örgütün Pensilvanya'daki kamp merkezinde sıkça rastladığını, kampta bulunanların da Öksüz'e büyük saygı gösterdiğini aktardı.

Küçük yaşlardan itibaren örgüt içinde yer almış, sözde "semt imamlığı" da yapmış Tuncay Abdullah Antepli'nin, üniversite döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet "mahrem imamlığına" kadar terör örgütü FETÖ'nün birçok kademesinde yer aldığı biliniyor.