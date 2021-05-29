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- FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu sahte kimlik ile yakalandı
FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu sahte kimlik ile yakalandı
- AA
- 29.05.2021 - 12:00
- Güncelleme : 29.05.2021 - 12:33
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY'nin İstanbul yapılanmasına mensup teröristlerden biri daha ele geçirildi.
Şüpheli, örgütün hücre yapılanması olan 'gaybubet evinden' saklanırken yakalandı.
SÖZDE ÜMRANİYE YEŞİLVADİ BÜYÜK BÖLGE SORUMLUSU OLDUĞU BELİRLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G., 27 Mayıs saat 20.00 sıralarında sahte kimlik ile yakalandı.
Üzerinde, Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan şüphelinin, sözde Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu tespit edildi.
BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelinin, FETÖ'nün üst yönetimiyle irtibat ve iltisaklı kurumda SSK kaydı bulunduğu belirlendi.