FETÖ’nün, ‘Tırnak’ adı verilen SD hafıza kartlarını imha ettiği ortaya çıktı

Sözde üst düzey yöneticilerin kullandığı bilgi ve belgelerin toplandığı SD kartlara Tırnak adının verildiği, bu kartların daha sonra imha edilerek farklı noktalardaki çöplere atıldığı ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile mücadele, hız kesmeden devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin adalet yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ‘Enes’ kod adlı FETÖ üyesi M.G. hakkında hazırlanan iddianamede tamamlandı.

Şahsın iddianamede yer alan ifadesinde, FETÖ mensubu sözde üst düzey görevde yer alan şahısların kullandığı, bilgi ve belgelerin toplandığı ve ‘Tırnak’ adının verildiği SD kartların bulunduğu bilgisi yer aldı.

ŞEHRİN FARLI NOKTALARINDA ÇÖPE ATILDI

Şifreli olarak belli kişiler tarafından kullanılabilen SD hafıza kartlarında örgütün bölge yapılanmalarındaki arşivlenmiş belgelerin, harcamaların, giderlerin ve ‘himmet’ adı altında toplanan paraların listesinin yer aldığı öğrenildi.

İddianamede, kartlardaki belgelerin bilgisayara aktarıldıktan sonra, kartların imha edilip şehrin farklı noktalarındaki çöplere atıldığı bilgisi yer aldı.

EVRAK VE MATERYALLER İMHA EDİLDİ

Enes kod adlı M.G., örgüt içi temin edilen paraları belirlenen noktalardan topladığını ve ‘5A’ olarak nitelendirilen örgüt içindeki sözde üst düzey şahıslara götürdüğünü itiraf etti.

M.G., örgüt üyeleri tarafından ayda bir kez himmet adı altında toplanan paraların kalem kalem yazıldığını, bilgisayarlara aktarıldıktan sonra tüm evrak ve materyallerin imha edildiğini söyledi.

“GİDERLERİ KENAN KARŞILIYORDU”

Enes kod adlı M.G., örgüte kazandırılmak istenen kişilerle yapılan görüşmelerdeki tüm giderlerin örgüt tarafından karşılandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

”Kenan isimli şahıs bana cemaatte ilgilendiğim kişilerle görüşürken ‘Enes’ kod adını kullanmamı söyledi. Bana neden kod adı verdiğini sorduğumda bu durumu geçiştirdi. Bu zabıt katipleri ile görüştüğümde bana ‘bu şahısları kazanmaya çalış’ dedi. Ayrıca bu aşamadaki hizmet olarak yapmış olduğum giderleri Kenan karşılıyordu.

"5A GRUBUNU SANA VERECEĞİM DEDİ”

Kenan isimli şahıs bana Erzurum ilinde bulunan 5A olarak adlandırılan grubu sana vereceğim dedi. Ben 5A’yı kendisine sorduğumda yavaş yavaş öğrenirsin, bu 5A’da bulunan şahıslar örgüt içinde neler yapması gerektiğini kendileri biliyorlar dedi. Sen sadece ikametini aç bu şahıslar gelsin çayını içsin sohbetlerini yapsın dedi.

“İLK BULUŞMAMIZI BENİM İKAMETİMDE YAPTIK”

Bana ayrıca bu sırada bir tane telefon ve hat verdi. Bu telefonun içinde bulunan hatla gelecek 5A’lar ve örgüt içerisindeki şahıslarla irtibat kurabilirsin dedi. İlk buluşmamızı benim ikametimde yaptık. İlk buluşmada Kenan ve Barış isimli şahıslar geldi. Bu görüşmelerde 5A olan şahıslar cemaate zarar verilebileceği düşünülen belge ve evrakları getiriyorlardı ve birlikte bu konuları konuşuyorlardı.

“BİLGİSAYAR BİLGİSİ YÜKSEK OLAN KİŞİLERDİ”

Görüşmelerin birinde 5A’ların geldiği dönemde Halit Kod isimli şahıs da geldi. İkamette bulunduğumuz esnada 5A’ların da olduğunda Halit benim ikametime kalem tarayıcı ve bir adet dizüstü bilgisayar bıraktı. Bahse konu tarayıcı ve bilgisayarın ne amaçla ve nasıl kullanılacağını 5A’lar ve bana anlattı. Biz bu kalem tarayıcı ile gelen belgeleri tarıyorduk. Sonrasında kalem tarayıcının içinde bulunan SD kartı çıkartarak bilgisayarda düzenlemesi ve arşivlemesini yapıyorduk. Bilgisayarda düzenlediklerimizi şifreli SD karta aktarıyorduk. Bu SD karta biz örgütte ‘Tırnak’ adını veriyorduk. Tırnak denen bu kart şifreli olup, şifresini sadece bu grupta belli kişiler biliyordu. Bu işi yapan şahıslar, genelde bilgisayar bilgisi yüksek olan kişilerdi.

“HER SEFERİNDE FARKLI EVLERDE BULUŞURDUK”

Gelen bütün belgeleri ve kâğıtları ve bu işlemlerde her ne kullanıldıysa (SD kart, flash bellek) imha ediliyordu. İmha olan malzemeler şehrin farklı sokaklarında bulunan çöp kutularına atılır, ya da imkân doğrultusunda yakılırdı. Biz bahse konu tırnakları H.B. isimli şahsın belirttiği eve getirirdik. Her seferinde farklı evde buluşurduk.

“GELEN KİŞİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE İMHA EDİLİRDİ”

Bahse konu eve Van dar bölgesi, Ağrı Dar Bölgesi, Trabzon Dar Bölgesi, Erzincan Dar Bölgesi Erzurum Dar Bölge, Ordu-Giresun Dar Bölgesinden gelen 1 kişinin getirmiş olduğu tırnak diye tabir edilen SD kartı H.B. isimli şahsın bilgisayarına takarak yansıtıcıyla duvara yansıtılır, H.B. isimli sahsın yanında bulunan kişi de bilgilerin sentezini (bazı bilgileri alır, bazı bilgileri siler) yaparak kendi tırnak diye tabir edilen SD karta aktarırdı. Sonrasında dar bölge sorumluların getirmiş olduğu tırnakları orada bulunan dar bölge sorumluları ve H.B. isimli şahıs beraberinde gelen kişilerin gözünün önünde imha edilirdi. Bu durumu biz yaklaşık 10 ay kadar devam ettirdik.

“PARALARI SEN GÖTÜRECEKSİN DEDİ”

H. B. isimli şahıs benden bahse konu kalem tarayıcı ve bilgisayarı SD kartları (tırnak) kendisine teslim etmemi istedi. Bende kabul ederek kendisine verdim. Hakan isimli şahıs bana ‘artık seni yormayacağız sadece ay da bir Ankara iline gideceksin’ dedi. Bende neden gideceğimi sorduğumda ‘örgüte dair toplanan paraları sen götüreceksin’ dedi. Bahse konu paraları Barış kod adlı S.G., Salih kod adlı C. B., ve Yavuz kod adlı N. G. Ö.’den alacaksın dedi. H.B.’nin talimatıyla Doğu Anadolu Bölgesinde toplanan kurban, burs, sadaka, zekat, fitre gibi himmet paralarını Ankara iline götürmekle sorumlu oldum.





“TELEFONUMA BYLOCK YÜKLEDİ, NORMAL BİR PROGRAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Bu sistemde il sorumluları topladıkları parayı dar bölge sorumlularına, dar bölge sorumluları da bölge sorumlularına teslim ederdi. Esnaflardan veyahut başka kişi ve kurumlardan toplanan bağış ve himmetin bizimle herhangi bir ilgisi olmazdı, bana verilen paralar adliye ve ceza infaz kurumu personelinden toplanan paralardır. Necmi kod adlı şahıs benim telefonumu istedi ve benim telefonuma Bylock yükledi. Bunu yüklerken bana bu programın normal bir program olduğunu söyledi.”