FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon düzenlendi: 18 gözaltı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı, 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MİT tarafından, terör örgütünün mahrem yapılanmasında faaliyet gören şahıslar tespit edildi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

ByLock kullanan ve örgütün yöneticisi ile irtibatlı olan şüphelilerle operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçen kişilere yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Arandıkları belirlenen Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen albay, yarbay, binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, astsubay, 2 uzman jandarma ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen tuğgeneral ve yüzbaşı olmak üzere 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.