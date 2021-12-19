FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlıktan yanındaydım

Fetullah Gülen'in konuşması sırasında elindeki gazeteyi sallayıp, hemen yanı başında oturan ve İzmir polisince yakalanıp tutuklanan Adem Zengin'in ifadesi ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı.

Çalışma başlatan ekipler, koronavirüs testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle hastanede tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi.

TEDAVİSİ BİTER BİTMEZ TUTUKLANDI

Yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin, hastaneden taburcu edilmesinin ardından Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Zengin, tutuklandı.

"HAYRANLIĞIM OLDUĞU İÇİN GİTMİŞTİM"

Zengin'in polise verdiği ilk ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Evet görüntülerdeki yelpaze sallayan kişi benim. Yanlış hatırlamıyorsam 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti, ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı.

"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUM"

Etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemiyorum çünkü ben FETÖ'cü değilim. Telefonum üzerinden yapılan ByLock görüşmelerini de bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Hayatım boyunca da Bank Asya'ya destek olmadım. Hatta o bankaya 7 bin TL borcum vardı." dedi.

YELPAZE SALLARKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Fetullah Gülen'in hemen yanında oturup, yelpaze salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü; 1990'lı yıllarda çekildiği düşünülen videosuyla kamuoyunda tanınan Adem Zengin bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ'nün yelpazecisi Zengin'in 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.