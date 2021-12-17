FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin, İzmir'de gözaltına alındı.

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze gibi sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı.

Çalışma başlatan ekipler, koronavirüs testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin'in, taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi.

FETÖ’nün ‘yelpazecisi’ İzmir’de yakalandı VİDEO



YELPAZE SALLAYIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adem Zengin kamuoyunda, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze gibi gazete salladığı video ile kamuoyunda tanındı. 1990'lı yıllara ait olduğu düşünülen videoda, Gülen'in hemen yanında oturan Zengin'in, FETÖ elebaşının bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görüldü.

GAZETE TEMSİLCİLİĞİ YAPTI

'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, geçmişte Kazakistan'da Zaman gazetesi Temsilciliği ve örgüte müzahir bir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Zengin'in, ByLock kullanıcısı olduğu da belirlendi. Taburcu edilmesinin ardından Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Zengin, işlemleri için Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.