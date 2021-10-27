FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları 4 yılla yargılanacak

Silahlı terör örgütü üyeliği ile yargılanan FETÖ'nün yurt dışı sorumluları, SEGBİS yoluyla katıldıkları duruşmada, pişman olduklarını belirtti.

FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasından sorumlu olan Salih Fidan ve Samet Güre, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aranıyordu.

Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve yargılanan ikili, 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanıklara beyanları soruldu.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTEDİLER

Pişman olduklarını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten şahıslar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, her iki sanığı da 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırdı.

BEYANLARI DİKKATE ALINDI

Sanıkların beyanlarını dikkate alan heyet, cezayı önce 5 yıl 4'er aya, iyi hal indirimi uygulayarak da 4 yıl 6'şar aya indirdi.

Şahısların hakkında, 'yurt dışına çıkış yasağı', 'il dışına çıkışın engellenmesi için elektronik kelepçe takılması' şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da karar verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında yer alan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve 6 Ocak'ta İstanbul'a getirildikleri, 11 Ocak'ta da tutuklandıkları anlatılmıştı.

İddianamede, FETÖ ile organik bağ kurarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunan sanıkların, örgütün Irak yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilerek, sanıkların örgütle mensubiyetlerinin, yakalanarak Türkiye'ye iade edildikleri 6 Ocak'a kadar devam ettiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.