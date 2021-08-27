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    FETÖ/PDY firarisi 1 kişi, Trabzon’da yakalandı

    FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şahıs, Trabzon’da düzenlen operasyonla Yomra ilçesinde yakalandı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 08:52
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    FETÖ/PDY firarisi 1 kişi, Trabzon’da yakalandı

    Trabzon’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    2017 yılından beri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranan V.A. isimli şahsın Yomra ilçesinde saklandığı tespit edildi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    V.A, Yomra İlçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

    FETÖ/PDY firarisi 1 kişi, Trabzon’da yakalandı #1

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