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FETÖ/PDY üyesi, havaalanında yakalandı
15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan Y.M.K., İstanbul'da havaalanında yakalandı.
- İHA
- 03.09.2021 - 10:22
- Güncelleme : 03.09.2021 - 10:35
İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından birçok FETÖ/PDY mensubu yurt dışına kaçtı.
GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI
Firari FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
Yaşanan darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olma iddiasıyla yakalama kararı bulunan Y.M.K., yurda giriş yaptığı sırada havaalanında yakalandı.