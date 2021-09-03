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    FETÖ/PDY üyesi, havaalanında yakalandı

    15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan Y.M.K., İstanbul'da havaalanında yakalandı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 10:35
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    FETÖ/PDY üyesi, havaalanında yakalandı

    İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

    15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından birçok FETÖ/PDY mensubu yurt dışına kaçtı.

    GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

    Firari FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

    Yaşanan darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olma iddiasıyla yakalama kararı bulunan Y.M.K., yurda giriş yaptığı sırada havaalanında yakalandı.

    FETÖ/PDY üyesi, havaalanında yakalandı #1

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