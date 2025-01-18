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Haber Merkezi

Emniyet güçleri, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor..

Bu kapsamda, son olarak FETÖ’ye karşı gerçekleştirilen kapsamlı ve eş zamanlı KISKAÇ-35 operasyonlarıyla örgüte bir darbe daha indirildi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon hakkında açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Şüphelilerden;

-33’ü tutuklandı.

-1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. !



Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

-FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,

-Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,

-Terör örgütüne finans sağlamak ve

-Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

"KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"