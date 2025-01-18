Emniyet güçleri, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor..
Bu kapsamda, son olarak FETÖ’ye karşı gerçekleştirilen kapsamlı ve eş zamanlı KISKAÇ-35 operasyonlarıyla örgüte bir darbe daha indirildi.
47 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon hakkında açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Bakan Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
Şüphelilerden;
-33’ü tutuklandı.
-1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. !
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
-FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
-Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
-Terör örgütüne finans sağlamak ve
-Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.
"KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"
Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış