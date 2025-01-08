FETÖ'ye 38 ilde 'KISKAÇ' operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

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Emniyet güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Son olarak FETÖ’ye karşı gerçekleştirilen kapsamlı ve eş zamanlı KISKAÇ-33 operasyonlarıyla örgüte darbe indirildi.

63 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon hakkında açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Kahramanmaraş ve Zonguldak’ta FETÖ'ye yönelik KISKAÇ-33 operasyonları düzenlendi.

Son 2 haftadır süren operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüphelinin, terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından arandıkları belirtildi.

Operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal de ele geçirildi

"MİLLİ İRADEMİZE DARBE YAPMAYA YELTENEN BU HAİN YAPIYI TEMİZLEYENE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: