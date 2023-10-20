Fettah Can savaştaki kıyaslamaya ateş püskürdü: Gelişmişliğinize tüküreyim! Şarkıcı Fettah Can, ölen İsraillilerin isimle, Filistinlilerin ise sayı ile anılmasına tepki göstererek, "Kendini gelişmiş sayan ülkeler, gelişmişliğinize tüküreyim" ifadelerini aktardı.

ensonhaber.com 7 Ekim günü İsrail ve Hamas güçleri arasında başlayan gerilim katlanarak devam ediyor. Savaş ortamında 13 gün geride kalırken, bölge kana bulandı. Bombardımana tutulan Gazze yerle bir olurken, her yeni günde yüzlerce sivil savaş kurbanı oluyor. Küresel çapta tepki çeken savaş hakkında Türkiye'deki ünlülerin bazıları da paylaşım yapıyor. Fettah Can'dan tepki Savaşla ilgili yorum yapan bir isim de şarkıcı Fettah Can. Fettah Can, öldürülen Filistinlilerin sayıyla, İsraillilerin ise isimle anılmasına tepki gösterdi. "Gelişmişliğinize tüküreyim" İşte sanatçının o açıklaması; Ölen İsraillileri isimleriyle, Filistinlileri sayılarla anan kendini gelişmiş sayan ülkeler gelişmişliğinize tüküreyim.