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    Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı

    Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı

    FETÖ yayın organlarından terörist elebaşı Fetullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 11:18
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    15 Temmuz hain darbe girişiminin terörist ele başı Fetullah Gülen'in sağlık durumu hakkında son dönemde birçok iddia ortaya atıldı.

    Geçtiğimiz hafta uyutulduğu ve durumunun kritik olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

    Hastaneye kaldırıldı

    Son olarak terörist başı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

    Bu iddia, FETÖ'nün yayın organlarında da teyit edildi.

    FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan bayram paylaşımlarında Gülen'in durumunun iyi oduğu fakat hastanede gözetim altında tutulmasının doktorlar tarafından uygun görüldüğü ifade edildi.

    Fetullah Gülen hastaneye kaldırıldı #1


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