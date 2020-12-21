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    Fetullah Gülen koronavirüs oldu ardından felç kaldı

    Fetullah Gülen koronavirüs oldu ardından felç kaldı

    Gazeteci Nedim Şener, FETÖ elebaşı Gülen'in sağlık durumunun iyice kötüleştiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 09:59
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    15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetime el koymaya kalkan Fetullahçı alçaklara talimatların verildiği Pensilvanya'da yüzler düşük.

    KORONA OLDU

    Örgütün elebaşı Fetullah Gülen, alınan tüm önlemlere rağmen koronavirüse yakalandı.

    KALBİ DÜZENLİ ATMIYOR

    Kronik hastalıkları nedeniyle virüsü güçlükle atlatan Gülen, kalp ritminde ciddi bozukluklar yaşamaya başladı.

    SAĞ TARAFINA FELÇ VURDU

    Koronavirüsü atlatan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kol ve bacağına kısmi felç vurdu.

    Gülen'in sağlık durumuna ilişkin detayları, Nedim Şener bugünkü köşesine taşıdı.

    FETÖ PARÇALANACAK

    Nedim Şener, "FETÖ yapılanmasının, elebaşının ölümü ile parçalara ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. FETÖ elebaşının koronavirüse yakalanması ve hastalık seyrini ağır geçirmesi, ardından felç olması sıkıntıların su üstüne çıkmasına neden oldu.

    İLK KEZ MAAŞ ÖDEYEMEDİLER

    Bunların başında maddi problemler geliyor. FETÖ yönetiminin ilk kez, örgüt elebaşına yakın isimlere her ay verdiği maaşı ödeyemediği bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

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