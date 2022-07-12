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    Fetullah Gülen ölüm döşeğinde, yerine geçebilecek 2 isim var

    Fetullah Gülen ölüm döşeğinde, yerine geçebilecek 2 isim var

    Hastanede can çekişen Fetullah Gülen'in yerine Suat Yıldırım ya da Mustafa Özcan'ın geçmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 10:36
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    15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetimi ele geçirmeye kalkan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.

    Mezar yeri bakıyorlar

    İdrar yollarında iltihaplanma yaşayan ve durumu oldukça ağır olan Fetullah Gülen'in nerede defnedileceği konusunda planlar yapılmaya da başlandı.

    Öte yandan örgüt içerisinde Gülen'in yerine geçecek ismi belirlemek için de görüşmeler sürüyor.

    Yerine geçebilecek 2 isim

    Örgüt içerisinde öne çıkan 2 isim var.

    Bunlardan biri Suat Yıldırım.

    Suat Yıldırım kimdir

    1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı.

    örgütün "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurulun üyelerinden Suat Yıldırım, 1964'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

    Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra Edirne'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı.

    Yıldırım, 1968'de Atatürk Üniversitesinde asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.

    Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.

    Fetullah Gülen ölüm döşeğinde, yerine geçebilecek 2 isim var #1

    Mustafa Özcan kimdir

    Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütün başına geçebilecek bir diğer isim ise Mustafa Özcan.

    1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizliğe başlayan Mustafa Özcan, 1977'de müftü yardımcısı olarak atandığı İzmir'de elebaşı Gülen ile tanıştı.

    O günden sonra örgüt hiyerarşisinde yer alan Özcan, 1992'de vaiz olarak görevlendirildiği Kartal'da aynı zamanda örgütün "İstanbul imamlığı"nı yaptı.

    Kısa sürede FETÖ içerisinde hızla yükselen Özcan, daha sonra "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı, ardından Balkan ülkeleri imamlığına getirildi.

    Sık sık Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşının talimatlarını alan Özcan, Gülen'in ilk öğrencilerinden olmasının avantajıyla 2003'te "Türkiye imamı" oldu.

    Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

    Fetullah Gülen ölüm döşeğinde, yerine geçebilecek 2 isim var #2


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