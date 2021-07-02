Örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet gösteren ve BYLOCK kullandığı tespit edilen Munise Gülen, saklandığı evde yakalandı.

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgüt (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Karabağlar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeleri ve yöneticileri pozisyonunda aranması bulunan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile operasyon gerçekleştirildi.

HAKKINDA İTİRAFÇI BEYANI VAR

FETÖ Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu, örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca kullanıldığı bilinen kripto haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranmakta olan Munise Gülen, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalandı.

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı ViDEO