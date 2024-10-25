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Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü açıklandı.

ABD'de ölen Gülen için örgüt üyeleri tarafından Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

ABD polisinin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı cenaze töreninden bir fotoğraf karesi dikkat çekti.

CENAZEDE ÖN SAFLARDA DURAN KİŞİ ADİL ÖKSÜZ OLABİLİR

Örgüt töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında bulunan ikinci safta bir kişi kameraya yansıdı.

Tabutun yakınında ve ilk saflarda örgüt üyelerinden sözde yöneticilerin durduğu cenaze töreninde, kadraja yansıyan kişinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Akıncı Üssü'nden kaçan Adil Öksüz olduğu öne sürüldü.

AZ SAYIDA KİŞİNİN MEZARIN BAŞINA GELMESİNE İZİN VERİLDİ: O DA VARDI

Cenazede ön safta duran kişinin Öksüz'le olan benzerliği dikkat çekerken, aynı kişinin bu kez de Gülen'in mezarına toprak attığı görüldü.

Bu görüntüler, şahsın örgüt için önemli bir kişi olduğunu ortaya koyarken, sözde örgüt yöneticilerinin az sayıda kişinin mezarın başına gelmesiyle ilgili uyarıları da hatırlanınca ortaya atılan iddia oldukça güçleniyor.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA KAÇTI

Öte yandan Öksüz, yalnızca darbe gecesindeki rolüyle değil, darbeden sonra yakalanmasına rağmen serbest bırakılıp, ortadan kaybolmasıyla da Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Darbenin komuta merkezi Akıncı Hava Üssü yakınlarında aynı gün yakalanan Öksüz, tarla bakmaya geldiğini söylese de güvenlik güçlerini inandıramamış ve mahkemeye sevk edilmişti.

Ancak, 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışıp, yurt dışına kaçmıştı.