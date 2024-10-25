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Haber Merkezi

Vatan haini Fetullah Gülen, 20 Ekim'de öldü...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden 4 gün geçmesine rağmen gömülemedi.

Geçtiğimiz pazar günü ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Pensilvanya eyaletinde, bir beyzbol sahasında cenaze töreni yapıldı.

FETÖ'CÜLER CENAZEYE DOLUŞTU

Terör örgütü FETÖ'nün lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni için ABD'de binlerce kişi toplandı.

Türkiye'den kaçan ve uzun süredir yurt dışında yaşayan hainler cenaze törenine katılırken, törendeki görüntüler ise gündem oldu.

KORKUDAN YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

QR kodla girilen tören alanındaki FETÖ'cüler korkudan yüzlerini gizlerken, maske ve gözlük taktıkları görüldü.

HELİKOPTER PANİĞİ YAŞANDI

FETÖ elebaşı için toplananlar, havada bulunan helikopteri görünce panikledi.

Polis helikopterini görünce alanda "Bizi almaya mı geldiler?" paniği yaşandı.

ABD'NİN YANLARINDA OLDUĞUNU DUYUNCA RAHATLADILAR

Mikrofonun başındaki FETÖ'cü, ABD polisinin güvenlikleri için helikopterle uçuş yaptığını söyledi.

Anons yapan FETÖ’cü, "Yukardaki helikopter polis helikopteri, güvenlik gerekçesiyle burada. Herhangi bir şey yok. Onlar güvenliği sağlamak üzere buradalar." dedi.

ABD'nin güvenliklerini sağladığını duyan FETÖ'cüler derin bir nefes aldı.