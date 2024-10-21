AA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.
Türkiye'de binlerce sivilin kanı eline bulaşan, milyonlarca insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen teröristbaşı Gülen'in ölüm haberi de sevinçle karşılandı.
Terörist Gülen'in ölümünün ardından, en son görüntülendiği anlar yeniden gündeme geldi.
SON GÖRÜNTÜLENME: 13 EKİM
Teröristbaşı Gülen, en son ölmeden önce 13 Ekim tarihinde görüntülendi.
YENİ EVİNE GİDERKEN GÖRÜLDÜ
13 Ekim tarihinde terörist Gülen, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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