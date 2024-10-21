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Fetullah Gülen'in ölmeden önceki son görüntüleri

Fetullah Gülen'in ölmeden önceki son görüntüleri FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen en son, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti.