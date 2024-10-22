Fetullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili tedavi gördüğü Amerika'daki hastaneden açıklama geldi.

Gülen'in doktoru Douglas Degler, konuyla alakalı bir video yayınladı. Degler, bu video dışında gelen bütün soruları yanıtsız bıraktı.

"DOĞAL YOLLARDAN ÖLDÜ"

Degler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fetullah Gülen'in doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21.20'de St. Luke's Üniversitesi Sağlık Monroe Kampüsü'nde vefat ettiğini bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak multidisipliner bir ekip tarafından tedavi ediliyordu.