Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen'in gözü yaşlı halleri

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.

ABD'de yaşayan ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu Gülen'in ölüm haberi, Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Teröristbaşının ölümü örgüt içinde ise matem havasına neden oldu.

BİR YANDA MİRAS KAVGASI BİR YANDA ÖRGÜT İÇİ MATEM

Bir yandan miras kavgasının ölümden önce başladığı örgütte ağlama yarışı da hakim.

FETÖ'nün yayın organları, ölüm haberinden hemen sonra algı yayınlarına başladı.

YAYINA BAĞLANIP AĞLADI

Diğer yandan yurt dışında yuvalanan tüm teröristler, cenaze için yollara döküldü.

FETÖ'cü teröristlerin tek tek ağırlanıp konuşturulduğu yayınlardan birine, cenazeye gitmek üzere havaalanında olduğunu söyleyen Gülen'in yeğeni Kemal Gülen de katıldı.

Teröristbaşını övmeye doyamayan yeğen Gülen, gözyaşlarına boğuldu.