Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, 4 gün önce MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta Beştepe Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan ve FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olan Selahaddin Gülen'in yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız."