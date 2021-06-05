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    Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi

    Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi

    MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.06.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 17:21
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    MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEDİ

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine ulaşıldı. FETÖ elebaşının yeğeni etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

    ÖRGÜT İÇİNDE İRTİBATLI OLDUĞU İSİMLERİ DEŞİFRE ETTİ

    Yeğen Gülen ifadesinde, örgüt içinde irtibatlı olduğu isimleri tek tek deşifre ederek şu ifadeleri kullandı:

    "AMCAM FETÖ LİDERİ"

    "Bu şahıs benim amcamdır. Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideridir.

    "GÜLEN AİLESİ İÇİN ÖZEL KAMP VARDI, ERZURUM'DA BAŞLAYIP YAYILDI"

    Doğuştan itibaren bu oluşumda sayılırım. Gülen ailesi için özel kamp vardı. Erzurum'da başlayıp yayıldı. Mahrem imamlık yaptım, Bylock kullandım.

    "AMCAM GÜLEN'DEN SONRA ÖRGÜTÜN BAŞINA MUSTAFA ÖZCAN GEÇECEK"

    Benim fikrime göre, amcam Gülen'den sonra örgütün başına geçecek isim Mustafa Özcan'dır. "

    Fetullah Gülen in yeğeni Selahaddin Gülen in ifadesi #1


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