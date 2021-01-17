Fetva hattını arayanlardan korona soruları: 'Aşı olmamanın vebali var mı'

Aşı konusunda tereddütte bulunan bazı vatandaşlar, 'Alo Fetva Hattı'nı arayarak ilginç sorular yöneltmeye başladı.

Antalyalı vatandaşların, dini bilgi almak için aradığı 'Alo 190 Dini Danışma' hattına koronavirüsle ilgili gelen çağrı sayısında artış yaşandı.

Son aylarda en sık sorulan sorular ise ‘Koronavirüsten kurtulmanın ya da virüsün bulaşmaması için dua var mı?' ve 'Aşı olmamanın vebali var mı?' oldu.

Antalya Müftüsü Osman Artan da gelen bu sorulara yönelik açıklamalarda bulundu.

Müftü Artan, salgından korunmanın en etkili yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR DUA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Koronavirüse inanmayan ya da maske takmamakta ısrar edenlerin olduğunu belirten Müftü Artan, "Maske, mesafe ve hijyen bu hastalığın kontrol altına alınmasında önemli. Bu soruları yöneltenlere başkasına bizim yüzümüzden bulaşacak hastalığın vebalini hatırlatıyoruz. Koronavirüsten kurtulmanın hastalığa yakalanmamanın duası diye bir dua söz konusu değil. Hastalık ve belalara karşı her zaman dua edilebilir." ifadelerini kullandı.

Alo Fetva Hattı'na aşı soruları

"BU AŞILARI OLMAMIZ LAZIM"

Son günlerde aşı olmamayı düşünen ya da aşı olma konusunda tereddüt edenlerin vatandaşların da olduğunu belirten Artan, şunları söyledi:

"Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı zarar görmemesi lazım."