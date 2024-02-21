Feyza Altun gözaltına alınışını anlattı: Bir kadeh rakı içtim Dini değerleri hedef alan paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun, evinde yapılan arama sırasında rahatlığına dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Ünlülerin avukatı olarak bilinen Feyza Altun, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla tepki topladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı Farsça şiirin altına gelen bir yoruma cevap verdi.

Altun, "Şeriata s..kayım" sözleriyle dikkat çekti.

Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Tepki çeken ifadesi sonrası gözaltına alındı

Altun'un paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan, ardından da tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Feyza Altun, hakimlikteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldı

Hakimlik, Feyza Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Yaşananların ardından gazeteci Fatih Altaylı, YouTube'daki programında Altun'la yaşadığı görüşmeyi anlattı.

"Benim gibi minicik bir kadın için..."

Evde yapılan arama sırasında Altun'un rakı içtiğini söyleyen Fatih Altaylı, kendisine aktarılanlarla ilgili şunları söyledi:

"Kapı çalmış açtım dedi, kapıda 15 polis, bir savcı vardı dedi. Sosyal medyada tutuklandığım, gözaltına alındığım yolunda haberler vardı ama ben o sırada evde oturuyordum yani sosyal medyada bu haberler yayılırken benim evde olan biten bir şey yoktu dedi. Buyurun demiş hepsini içeri almış polislerin... Savcı beye demiş ki o kadar kalabalığa gerek yok, bir yere kaçacak halim de yok, niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz?"

"Kendime diyor bir rakı koydum oturdum, onlar görevini yaparken ben de bir kadeh içtim"