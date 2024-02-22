Feyza Altun için istenen ceza belli oldu Dini değerleri hedef alan paylaşımlarda bulunan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan avukat Feyza Altun'un, 3 yıla kadar hapsi istendi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem olan isimlerden biri de avukat Feyza Altun.

Sık sık tartışmaların odağında olan ve tepki çeken açıklamalarda bulunan Altun, özellikle son yıllarda adından söz ettiriyor.

Bir dönem siyasi paylaşımlar yapan Altun, şimdilerde ise yargılanan isimleri hedef alıyor.

Aynı zamanda dini değerlere yönelik de sıkça eleştirilerde bulunuyor.

Şeriata hakaret etti

Son paylaşımı ise bu kez nabızları yükseltti. Feyza Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda, hakarette bulunarak "Şeriate s...yım." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gören Altun için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gözaltına alındı

Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun, gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

"Türkiye hiçbir zaman şeriatla yönetilmeyecek"

Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek." dedi.

Feyza Altun, 1 günlük gözaltının ardından ise serbest kaldı.

Suçlamayı kabul etmedi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti.

Altun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Şeriatın TDK'daki anlamı okundu

İddianamede, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre şeriatın, "Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etti'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede; şüphelinin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede bu kapsamda, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulandı.

3 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.