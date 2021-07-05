Feyzi İşbaşaran kimdir? Ak Parti Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkati çeken Feyzi İşbaşaran kimdir, kaç yaşında, nereli sorusu merakla araştırılıyor. İşte Ak Parti Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın biyografisi..

Ak Parti Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran'a dair bilgiler merak konusu oldu.

Kariyeri ve hayatına dair detaylar araştırılan Feyzi İşbaşaran kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Ak Parti Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın biyografisi...

FEYZİ İŞBAŞARAN KİMDİR?

29 Mayıs 1956 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelen Türk siyasetçi ve iş insanı Feyzi İşbaşaran, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'ni bitirmiş ve özel sektörde yöneticilik yapmıştır.

Turgut Özal'ın Başbakan Başdanışmanlığı ve Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulunan İşbaşaran, Türkiye Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Turban Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Evli ve iki çocuk babası olan İşbaşaran, TBMM XIX. Dönem İstanbul, XXIII. Dönem Elazığ milletvekilidir.

Polisle girdiği küfürlü kavgadan sonra kesin ihraç istemiyle Ak Parti MYK'sı tarafından oybirliğiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş ve 26 Aralık 2009 tarihinde AK Partiden istifa etmiştir.