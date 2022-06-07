Petrol
120.09
0.49%
Euro
17.9262
1.04%
Dolar
16.72
0.88%
Altın
991.91
1.14%
Borsa
265
0.08%
Bitcoin
497.803
-3.98%
BTXN Coin
11.17
-5.49%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    Fiat Doblo artık İspanya'da üretilecek

    Fiat Doblo artık İspanya'da üretilecek

    Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretiminin artık İspanya'daki Vigo fabrikasında yapılacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2000 yılından beri Türkiye'de üretilen Fiat Doblo'nun yeni dönemde adresi değişti.

    Bugüne kadar 2 milyon adedin üzerinde üretilen ve Türkiye'de en çok tutulan araçlardan olan Doblo'nun üretim yeri artık yurt dışı...

    İspanya'da üretilecek

    İtalyan-Amerikan FCA ve Fransız PSA'nın ortak girişimi Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini, İspanya'daki Vigo fabrikasına kaydırma kararı aldı.

    KAP'a bildirildi

    Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edeceği belirtilirken, firmanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yeni üretim yeri bilgisi paylaşıldı.

    Fiat Doblo artık İspanya da üretilecek #1

    TOFAŞ açıklama yaptı

    Konuya ilişkin TOFAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Fiat (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, 23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

    Fiat Doblo artık İspanya da üretilecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Düzce’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
    İç Haber

    Düzce’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

    Evinde ölü bulunan kadının şüphelileri adliyede
    3. Sayfa

    Evinde ölü bulunan kadının şüphelileri adliyede

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir