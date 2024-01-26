AA & Ensonhaber
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Türkiye'ye ziyarette bulundu.
Cameron, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ağırlandı.
İki bakan arasındaki görüşme, Bakanlığın İstanbul Temsilciliğinde gerçekleştirildi.
İstanbul'da Fidan-Cameron görüşmesi
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Cameron'ı İstanbul'da ağırladığı belirtildi.
Görüşmenin içeriği paylaşılmadı
Fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.
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