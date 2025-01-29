Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

İHA

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Saniye Yüksekdağ'ın yakınları polise haber verdi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN ACI GÜNÜ: KARDEŞİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksekdağ'ın cenazesi, otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yüksekdağ'ın, ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.