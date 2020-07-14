Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret

Figen Yüksekdağ mağdur olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi, hakim reddetti.

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından tutuklu yargılanan HDP'li Figen Yüksekdağ, duruşmaya Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatları ise salonda hazır bulundu.

MAĞDURUZ

Yüksekdağ, savunmasında tutuklamaların siyasi bir karar olduğunu savunarak, "Hukuk düzenine yapılan darbenin mağdurlarıyız" dedi.

SAVUNMASI İSTENDİ, PANDEMİYİ BAHANE ETTİ

Ana dava kapsamında savunmasını tamamlayan Yüksekdağ’a, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan hakkında açılan ve ana davayla birleştirilen dava kapsamındaki suçlamalara ilişkin savunması soruldu.

Yüksekdağ, pandemi koşulları nedeniyle avukatlarıyla yeterince görüşme imkanı bulamadığını, bu nedenle savunmasını sonraki celselerde yapacağını söyledi.

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TAHLİYE TALEBİ

Yüksekdağ’ın savunmasının ardından söz alan avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararları örnek göstererek, uzun tutukluluk halinin hak ihlali olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

OY ÇOKLUĞUYLA RET KARARI

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.