Fikirci Bey yazdı: AYASOFYA CAMİİ

Bugün Ayasofya’nın statüsünü değiştirmek bizim uluslararası ilişkilerimize zarar mı verir? Bize yaptırım mı uygularlar? Nedir yani olay??

AYASOFYA CAMİİ

Bizim temcit pilavlarımızdan birisi de “Ayasofya cami olsun mu?” dur.

Dönem dönem ısıtılır konur. Fatih’in emanetidir. Kılıç hakkı vardır. Ayasofya hakkındaki görüşlerim nettir! Nokta.

Gerçi bu talep uzun zamandır var ve bir referandum yapılsa cami olarak işlev görmesi büyük çoğunluk tarafından da onaylanır.

Son zamanlarda yine bir kıpırdanma var.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’un Twitter hesabından Ayasofya fotoğrafı paylaşarak, “Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız” paylaşımından sonra konu bir kez daha gündeme geldi.

Kuşkusuz Yunanistan basını hemen tepki gösterdi ama Almanya basını da hiç geri kalmadı. Ama konuyu alış biçimlerinde “cami yaparlarsa şöyle olur” anlamında bir yorum yoktu.

İşin garip tarafı bunun uluslararası bir tartışma konusu haline gelmesi çünkü bildiğiniz gibi Ayasofya 911 yıl kilise, 1453’ten 1934’e kadar yani 481 yıl da cami olarak kullanıldı. 1934’te müze oldu. Şimdi müze yapma kararının ne akla hizmet olduğu konusuna hiç girmeyelim, çıkamayız. Biraz arkeoloji bilen herkes farkındadır ki Anadolu’da pek çok cami, daha önce kilise olan mekanlardan dönüştürülmüş, en azından taşı toprağı kullanılmıştır. Çünkü İslam tüm kitap ehlini tanır ve Allah’ın (CC) evi her şekliyle, her daim kutsaldır.

Peki 500 yıl sorun olmayan bir konu bugün neden sorun oluyor?

Osmanlı orayı cami yaparken Avrupa’dan izin mi aldı?

Biz şimdi bağımsız, egemen bir cumhuriyet değil miyiz?

Yasal durumunu bilmiyorum ama muhtemelen bir meclis kararına bakar Ayasofya'nın cami olması.

Tabi birileri bir yerlerden “Atamızın vesayeti” diye bir şeyler uydurup ortalığı velveleye vermezse…

Bugün Ayasofya’nın statüsünü değiştirmek bizim uluslararası ilişkilerimize zarar mı verir? Bize yaptırım mı uygularlar?

Yabancı turistler mi protesto eder de ziyarete gelmez? Turizme darbe mi vurur böyle bir karar?

Yoksa birilerini küstürmekten korktuğumuz için kendi mütedeyyin insanlarımızı küstürmeyi mi göze alıyoruz?

Yabancıların tepkisini anlıyorum da bizim Batı’dan daha “laikçi” laiklerimizin tepkisini anlamıyorum. (Biliyorum “laikçi” diye bir sözcük olamaz, aynı “dinci” diye bir sözcük olamayacağı gibi) Müze sevgisi mi sorun? Bugün İstanbul’un bütün camileri bir nevi müze değil mi zaten. Yabancılara yasak mı var? Aynı olay Ayasofya içinde uygulansa neyimiz eksilir? Kurtuba Camii'ni kiliseye çevirip aynı zamanda da ziyaret ettiren bir İspanya kadar olamayacak mıyız yani?

Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ayasofya cami değil de kilise olarak kullanıma açılsa bizim laiklerimiz hiç itiraz etmez. Çünkü onların sorunu genel olarak dinle değil, İslam’la.

Bir Teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya ile alakalı çok güzel bir animasyon film hazırlatmış. Sayın Bakanın Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu tarafından WhatsApp hikayelerinde paylaşılınca dikkatimi çekti ve bu yazıyla birlikte sizlere o animasyon filmi de izletmek istiyorum. Emeği geçenlere Bakan Mehmet Nuri Ersoy nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum.