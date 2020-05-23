Fikirci Bey yazdı: ÇAV MI, HAV MI?

Ortada Müslümanların ciddiye alacağı bir şey olduğunu sanmıyorum Müslüman mahallesinde salyangoz satanların bugüne kadar kar ettiklerini hiç görmedim.

ÇAV MI, HAV MI?

Bugün Arife

Yarın hiç alışılmadık bir bayrama gireceğiz,

Hüzünlü, eksik, üzgün…

Çünkü bayram demek “görüşmek” demektir. Dokunmak demektir. Yanında olmak demektir.

Annenin elini öpmektir. Torununun başını okşamaktır

Ona şeker, mendil, hediye vermektir.

Yarın bunların hiçbirini yapamayacağız.

Hani ihtiyarlar derlerdi ya “Nerede o eski Ramazanlar…”

Eh, biz de artık bu yaşta bunu söyledik ya… “Nerede o eski Ramazanlar? Mesela geçen seneki…” ona bile hasretiz.

İnşAllah Kurban Bayramı’na kadar normale dönmüş oluruz da bu ilk ve son garip bayramımız olur. Hepinizin Ramazan Bayramlarını ayrı ayrı tebrik eder hayırlar dilerim..

Açıkçası hükümetin kararını ne kadar anlasam ve sonuna kadar desteklesem de hiç mutlu değilim.

Tersi bir karar hakikaten büyük bir hata olurdu. 3 aylık emeğimiz 3 günde heba olur, başladığımız yerden de kötü bir noktaya varırdık.

Tam da insanların hüzünlü bir bayrama hazırlandığı ama imanlarını sarsmayıp sabır ve tevekkülle oruçlarını tuttukları bu günlerde camilerimiz bir çeşit abuk sabuk saldırıya uğradı.

O derece ki, muhalefet bile sert bir şekilde tepki gösterdi.

Abuk sabuk diyorum, çünkü bunu radikal Kemalistler yapsa herhalde İzmir Marşı falan çalarlardı. Bunlar her kimse, bir eylem yapacaklar ama eylemde çalacakları özgün bir müzikleri bile yok. İspanya İç Savaşı’nın simgesi bir parçanın “Türkçe sözlü aranjmanını” çalıyorlar.

Parçanın Avrupa sosyalistleri için manası büyük, “Bella Ciao”, binlerce şehit verdikleri İspanya İç Savaşının simge şarkısı. (Bir rivayete göre İspanya İç Savaşına iki de Türk katılır, biri Mihri Belli’dir, ama solcular bu konuda bile hemfikir değillerdir)

Ama çav bella bizim solun neyi olur acaba?

Bakın, Avrupa solunun özgeçmişi epey yüklüdür. Hem 2. Dünya savaşının öncesinde hem de tüm 2. Dünya savaşı boyunca faşizmle mücadele etmiş, büyük kahramanlıklar göstermiş, binlerce kayıp vermişlerdir.

Bizim solun özgeçmişine bakın, dört beş banka soygunu, üç dört adam kaçırma ve bir İsrail Büyükelçisini öldürme… Bu kadar pespaye bir geçmişin olursa tabi özgün hiçbir şarkın olmaz. Halkın türkülerini araklar Çökertmeli Halil’i solcu gerilla sanır, yaralarını kaşıdığın türkü barlarda yıllarca içip içip söylersin, geceyi de “çav bella, çav bella, Çav! Çav! Çav!…” diye kadeh sallayarak bitirirsin.

Ama bunu camide yaparsan bu artık “Çav! Çav! Çav!…”” değil “Hav! Hav! Hav!” olur.

Cami duvarına da işemiş olursun.

Kuşkusuz bunlar aklı selim sahibi birilerinin yapacağı işler değil ve hemen “provokasyon” iddiaları gündeme geliyor. Belki de öyledir.

Ama ben muhalefetin gidişine bakıyorum da onlar aklı selimi kaybedeli epey oluyor.

Yani bir yerlerde kendini solcu sanan birkaç sinik manyak böyle bir şeyi “süper bir eylem baba…” diye coşarak yapmışlarsa hiç şaşmam.

Tabi konu provokasyon olunca, akla kimlerin gaza geleceği ve bunlara ölüm diye bağıracağı sorusu geliyor. Ne olacak, bir takım siyasi fay hatları kaşınıp, birileri bir yerlere mi saldırtılacak? Eskiden o iş öyle yapılırdı. 12 Eylül öncesi Maraş, Çorum, Malatya olayları hatta sonraki Madımak olayı bile böyle tezgahlanmıştı. Ama tabi o saldırıları yapacakların eline de bir istihbarat örgütünün silah vermesi, karakola düşünce kollaması, yerine göre hapisten kaçırması falan gerekirdi. Hala var mı Türkiye’de bu kadar kapsamlı senaryolar tezgahlayacak istihbarat örgütleri?

İstihbaratımız nihayet milli olalı beri bitti o işler, yoksa neler denenmedi ki? Artık öyle darbelere altlık olacak uzun vadeli dümenler tezgahlanamıyor. Ancak intihar saldırıları veya uzaktan kumandalı bombalarla köpekçe cinayetler işleniyor.

Eh, işte bu manyaklıklar birbirini tetikliyor.

Ortada Müslümanların ciddiye alacağı bir şey olduğunu sanmıyorum

Müslüman mahallesinde salyangoz satanların bugüne kadar kar ettiklerini hiç görmedim.