Fikirci Bey yazdı: HDP KAPATILMALI MI?

Siyasetin gündemindeki 'HDP kapatılmalı' çağrısını değerlendiren Fikirci Bey, terörle alakası görünenlerin siyasetten süresiz men edilmesi gerektiğini yazdı.

Sayın Bahçeli, HDP’nin kapatılması konusunda oldukça ısrarlı ve MHP bu işin peşini bırakmayacak gibi görünüyor. Muhtemelen yakında suç duyurusunda bulunacaklar hatta ben bu yazıyı yazarken harekete geçmiş bile olabilirler.

Peki, parti kapatmak iyi bir şey mi? Öyle ise neden iktidarın ilk icraatlarından birisi parti kapatmayı zorlaştırmak oldu?

Parti kapatmak bir demokrasiye yakışır mı?

Türkiye’de kapatılmaktan en çok muzdarip olan birinci parti HDP ve selefleridir. Daha önce de söylemiştim, yine de HDP parti kapatmayı zorlaştıran yasa geçerken Meclis'i boykot etmişti. Yani HDP kapanmaktan korkmuyor, hatta böyle bir mağduriyeti istiyor bile. Çünkü Meclis'te var olmalarının nedeni siyaset üretmek değil, sürekli sorun çıkarıp kapatılma tehdidi altında kalmak. HDP demokrasiyi istismar ediyor.

Amacı siyaset üretmek olmayan, sürekli arıza yaratıp mağduru oynayan, terör ile arasına mesafe koymayan, mensupları terörist cenazelerine giden bir parti Meclis'te ne arıyor? Neden siyaseti zehirlemesine izin veriliyor?

Ayrıca HDP’iler biliyorlar ki, bir hafta sonra alfabenin başka harflerini kullanarak aynı partiyi başka bir adla yeniden açabilirler.

Öyle ise HDP sadece kapatılmamalı, bu nitelikte bir partinin daha kurulması yasaklanmalı, birey olarak terörle alakası görünenler siyasetten süresiz men edilmeli.

Bu önlemler çok mu sert? Hayır, bence tam tersine, Güneydoğu'dan çıkacak siyasi hareketleri PKK vesayetinden kurtarmak için atılmış oldukça demokratik bir adım olur. PKK maksimalisttir, hedefi ayrı bir devlet kurmak ve Kürtlerin tepesine tek başına çökmek olduğu için en ufak bir alternatif yapılanmayı kanla bastırmaktadır.

Bölgedeki vatandaşlarımız mevcut partilerden hiçbirini beğenmiyorlarsa yeni bir parti kurabilirler elbette. Ama farkındaysanız PKK bir siyasi uzantı oluşturuyor ve bunun bir alternatifinin oluşmasına izin vermiyor. İşte bu alternatiflerin önü açılmış olur. Bölgede daha çoğulcu bir siyasi ortam oluşur.

HDP kapatılmalı, bundan da endişe duyulmamalıdır. PKK’nın Türkiye içindeki siyasi varlığı son kırk senenin en düşük seviyesindedir ve artık bölgede insanlar keleşlerin gölgesinden korkmadan oy verebilirler. Tabii, halkın da bu psikolojik baskıdan kurtulması için yardımcı olunmalıdır. HDP önünde nöbet tutan ve çocuklarını örgütten geri isteyen insanlara, devlet sonuna kadar destek vermelidir.

HDP’nin kapatılmasının siyasete bir katkısı da, HDP’nin “elindeki” 5 milyon oy ile ana muhalefeti parmağında oynatmasının önlenmesi olacaktır. Bir ucu güya Ötüken’de, öteki ucu Kandil’de görünen çarpık muhalefet bloğunun da aklını başına alması sağlanacaktır.

HDP’nin kapatılması iktidara oy kaybettirir mi?

AK Parti böyle bir konuda oy kaybetmekten korksaydı zaten iktidara gelmek için yüzde 50’yi geçmek gibi bir şartı daha baştan koymazdı.