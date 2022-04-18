Fikirci Bey yazdı: KİMİN OLİGARKI DAHA BÜYÜK

Ukrayna ve Rus oligarkların küçük resim olduğunu yazan Fikirci Bey, dünyada yaşananları farklı bir boyuttan anlatıyor.

Aşağıdaki başlıkların tamamı içinde bulunduğumuz nisan ayına ait:

“Rus Oligark Deripaska'nın Yatı Türk Sularına Girdi” (İngiltere, Reuters,)

“Para Dolu Bavullar, Süper Yatlar ve Sahilde Evler... Ruslar Türkiye’ye Para Akıtıyor” (ABD, The Wall Street Journal)

“İstanbul... Kaçmayı Seçen Rusların Sığınağı, Putin yanlısı bazı oligarkların yatlarını ve servetlerini Türkiye'ye getirdiği söyleniyor.” (Fransa, Le Figaro).

“[Türkiye] Moskova’ya yaptırım uygulamamakla kalmadı, (…) . Bu da yetmezmiş gibi Türk limanları, Batı’nın yaptırımlarının gerektirdiği el koyma işlemlerinden kaçmayı başaran Rus oligarkların lüks yatlarına açık durumda.” (Fransa, Milano)

“İsviçre'nin bile Rusya’ya karşı yaptırımları desteklediği bir dönemde Putin'in oligark dostlarının, süper yatlarını ve para dolu çantalarını koymak için Türkiye'yi kullanmaları Ankara için kötü bir görüntü. (ABD, Bloomberg,)

Göreceğiniz gibi bir “oligark” çirkinlemesidir gidiyor.

“Putin’in oligark dostları”, “Para dolu çantalar” “Lüks yatlar”

Tanımlamalara bakarsanız sanki Ankara’da 3-5 kişinin okuduğu sol fanzinlerden alınmış gibi. Ama değil, bunları yazan ülkeler bugün dünyadaki en zengin 500 kişiyi barındıran ülkeler. Tam hesaplamadım ama sadece Bill Gates, Elon Musk ve Mark Zürcherberg bir araya gelseler muhtemelen tüm Rus Oligarkları satın alırlar. Yani kimin oligarkı daha büyük hesaplamak zor değil.

Tabii böyle beşinci sınıf solculuk olur da bizim yerli solcular durur mu, onlarda yapıştırmış hemen, “Rus oligarklar da nereden çıktı? Gelmesinler! Türkiye’nin yeterince oligarkı var zaten…”

Bir Alman gazetesi de hemen haber yapmış bunu:

“Erdoğan'ın Türk Oligarklar Sorunu” (Almanya, Augsburger Allgemeine)

Anladınız aba altından gösterilen sopayı, biz Rus oligarklara yaptırım uyguluyoruz, gerekirse sizinkilere de uygularız.

Ne günlere kaldık “bağzı” zenginlere de rahat yok bu dünyada. Bu nasıl emperyalizm? Zengin dövüyor. Paralarını bloke ediyor, yatlarına el koyuyor.

Bu insanları neyle suçluyorsunuz? Terörizmle mi? Cinayetle mi? Uluslararası komplolarla mı? Hiçbiri. Putin’i desteklemekle… Böyle bir suç var mı? Onlara yaptırım uyguluyorlarmış… E, bize ne? Biz uygulamıyoruz. Bizi Rusya ve Ukrayna’ya turizm nedeni ile bağımlı olmakla, bu nedenle taraf tutmamakla, daha doğrusu onların tarafında olmamakla suçluyorlar. İyi de siz güya yaptırım uyguluyorsunuz ama her gün yarım milyar dolar doğal gaz faturasını da “seve seve” Rusya’ya ödüyorsunuz. Biz taraf tutuyoruz, barıştan yana taraf tutuyoruz. Siz de tutsaydınız bu savaş hiç başlamayabilirdi.

Kuşkusuz yaptırım uygulanan sadece oligarklar değil, sıradan Ruslara da uygulanıyor. Kredi kartları geçmiyor, dolar, euro alamıyorlar vb.

Neyse ki çok hızlı hareket eden bir yürütmemiz var. Turizm sezonunun açılmaya başladığı şu günlerde Türk Hava Yolları, Rus para birimi ruble ile bilet satış işlemlerine yeniden başladı. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından sonra ruble ile işlemleri askıya almıştık, şimdi rublenin yeniden toparlanarak istikrar kazanmasıyla rubleyle bilet satış işleminin tekrar başladık. Ayrıca Rusya’ya ek charter seferleri başlatıyoruz.

İşte ben buna hızlı hareket etmek derim.

Ukrayna ve Rus oligarklar küçük resim. Asıl büyük resim yeni dünya düzeni dedikleri şey. (Her yüz yılda bir yenisini icat ederler) O düzen de; artık dünyanın çokuluslu şirketlerin isteğine göre yeniden düzenlenmesi; ABD dâhil ortada gerçek bir coğrafi merkezin kalmaması; birinci ve üçüncü dünya kavramının bitip her yerin ikinci dünya olması, yani o solcuların çok sevdiği “merkez-çevre” ayrımının anlamsızlaşması; endüstri proletaryasının solcuların yüklediği “dünyayı kurtarma” görevinden feragat etmesi, çünkü artık herkesin bir şekilde proleter haline gelmesi; hizmet sektörünün, özellikle de iletişim sektörünün maddi üretimle iç içe geçerek üretim içinde baskın hale gelmesi olarak özetlenebilir. Bu süreç henüz oturmamış bir süreç ve şimdilik kavga bu çokuluslu küreselciler ile ulus-devletlerarasında geçiyor gibi görünüyor. Ama çok ulusluların kafasındaki harita bizdekine benzemiyor, onların enerji hatları, ticaret yolları haritaları var ve o yollar kendi kontrollerinde olacak. Yollarına çıkan dolar milyarderi bile olsa fark etmez, ezip geçecekler. Ulus devletlere gelince, onlar da direneceklerse ulusal renklerinin yanında bir dayanışmaya gitseler iyi olacak ki dünya beşten büyük olsun.

Ha, size bir de daha kötü haber. Bu “yeni dünya düzeninde” artık savaş hiç bitmeyecek. Eskiden savaş istisna iken, şimdi kaide olacak. Ama öyle eskisi gibi ulusal sınırlarda başlayıp iki devletin birbirine girdiği savaşlar değil. Çünkü küreselciler dünyadaki tek yasama, yürütme ve yargı gücünün kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar, yani onlara göre “egemenlik kayıtsız şartsız küreselcilerin”. Kuralları koyuyorlar (yasama) uyguluyorlar (yürütme), uymayana da yaptırımı, yetmezse bombaları dayayıp uygulatıyorlar (yargı). Dolayısı ile dünyanın herhangi bir yerine askeri müdahale etmek onlar için savaş değil, polisiye bir durum. Sanki arka sokaklarında kavga çıkmış da ona müdahale ediyorlar.

Düşünsenize, bir de ülkenizde iktidara bunların yerli temsilcileri geliyor…

Nasıldı o laf? “Tehlikenin farkında mısınız?”