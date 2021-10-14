Fikirci Bey yazdı: KOLAY HEDEF

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasını köşesine taşıyan Fikirci Bey, "Kılıçdaroğlu söylediği lafın ne kadar vahim olduğunun farkında mı?" diye soruyor.

Ana Muhalefet Partisi Başkanının gafları sosyal medyada dolaşırken eğlenceli bulanlar olmuştur. Evet, herkes gaf yapabilir, dili sürçebilir.

Her ne kadar Sigmund Freud "Dil sürçmesi diye bir şey yoktur. Bilinçaltında saklanan bir gerçeğin, bilinçsiz bir anda ağızdan çıkarılması vardır." dese de ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun sürçmelerinde herhangi bir bilinç kırıntısı göremediğimden pek ciddiye almam.

Ama asıl sorun sürçmeler değil, Kılıçdaroğlu’nun daha sonra arkasında duramadığı doğrudan söylenen yalanlar, mesnetsiz iddialar, kaynağını söyleyemediği uçuk kaçık suçlamalar, izi kalan çamurlar…

İşte onlar arasında bir tutarlılık var. Elbette siyasi liderler konuşmalarının tamamını kendileri yazmaz, konuya hâkim danışmanları vardır, önemli konuşmaları onlar kaleme alır. Ama liderin de bu konularda bilgisi vardır. İçeriğini anlamadığı bir konuşmayı yazanı çağırıp, “Ben burada ne diyorum?” diye sorar. Sormazsa ve kendisi de konudan bihaberse kendisine bir soru sorulduğunda yüzüne araba farı tutulmuş tavşan gibi bakakalmalar, gaflar, sürçmeler başlar. İşte Kılıçdaroğlu da çok uç iddialarda bulunmasına rağmen, söylediği cümlelerin arkasındaki sosyal ve tarihi “bagajdan” bihaber görünüyor.

Örneğin, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin desteklediği terörist oluşumların yarattığı beka sorunu sorulunca “…Türkiye’nin ne beka sorunu olacak… YPG bize mi saldıracak?” diyebiliyor.

Bir insan bu yaşa gelir de, 40 yıldır Türkiye’ye saldıran PKK’nın Türkiye, Suriye, Irak ve İran topraklarının kesiştiği noktada, bu ülkelerden koparabildiği topraklarda bir Kürt devleti kurmak istediğini bilmiyor olabilir mi? Ülke topraklarının bir kısmını koparmak isteyen bir örgütün, bu dört ülkedeki “kardeş” örgütlerle iltisaklı hatta bir ve aynı olduğunu bilmiyor olabilir mi? Ülkeyi bölmek isteyen bu örgüt, Türkiye için beka sorunu değil midir?

Ben sadece bir örnek verdim. 10 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu akıl dışı çıkışlarını toplayıp anlamlandırmaya çalıştığınızda şunu görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu herkesi eleştirir, hakaret eder hatta tehdit eder ama bir kez bile PKK-HDP’ye laf söylediği görülmemiştir. Bir defa FETÖ’ye laf etmemiştir. HDP ve KHK’lılar masumdur, 15 Temmuz da zaten bir tiyatrodur.

Bunlar her ne kadar birikimsiz birinin zırvalamaları gibi görünse de esasında toplamda bir iç tutarlılığı bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu’na o metinleri yazıp verenler, PKK’yı ve FETÖ’yü bir tehdit olarak görmemektedir. Bu ülkede PKK ve FETÖ’yü tehdit görmeyenler ise sadece PKK’lılar ve FETÖ’cülerdir.

Şimdi Kılıçdaroğlu’nun çok daha vahim bir iddiası var:

Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var." dedi.

Kılıçdaroğlu, “siyasi cinayetler” lafının arkasındaki ağır bagajı bilmiyor olabilir mi? 70’lerden 80’lere kadar işlenen binlerce cinayeti, katledilen akademisyenleri, gazetecileri ve nihayet 90’lardaki “faili meçhulleri” bilmiyor olabilir mi?

Kılıçdaroğlu bu cinayetlerin yıllardır gladyo/derin devlet vb. olarak adlandırılan güçler tarafından darbelere altlık olarak düzenlendiğini bilmez mi? İktidardakileri seçimle deviremeyenlerin bu yolu denediklerini ve bu yolda gerekirse iktidara getirecekleri taraftan da birilerini “harcayarak”, “koşulların olgunlaşmasını beklediklerini” bilmez mi?

Kılıçdaroğlu, söylediği lafın ne kadar vahim olduğunun farkında mı? Bunca yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için uğraşanların artık bu yolda işlerine yaramayan, on küsur yıldır bir şey beceremeyen birilerinden de kurtulmak ve suçu da iktidarın üstüne atmak isteyeceklerini düşünemiyor mu?

Amerikalılar, lunapark atış poligonunda hedef olarak kullanılan plastik ördeklere nazariye olarak böyle hedef haline gelmiş ve bundan haberi olmayanlar için “sitting duck” (oturan ördek/kolay hedef) derlermiş.

Sayın Kılıçdaroğlu, siyasi cinayetlerin şu anki “sitting duck”ları kimler olabilir sizce?

Bir bildiğiniz varsa lütfen kendi iyiliğiniz için koşarak gidin ve gördüğünüz ilk savcıya suç duyurusunda bulunun…

Yok, yine kaynaksız, mesnetsiz iddialarınızdan biriyse lütfen insanların midesini bulandırmayın.