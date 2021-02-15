Fikirci Bey yazdı: MALÛMUN İLÂMI

Muharrem İnce'nin açıklamalarının ardından CHP'nin az da olsa kendisine çeki düzen verebileceği ihtimaline dikkat çeken Fikirci Bey, İnce'nin tek faydasının bu olacağını yazdı.

Muharrem İnce ne diyor?

Malûmu ilâm ediyor.

“CHP kötü” diyor, “işgal edilmiş” diyor “çoğu ile yollarını ayırdım diyor”

E? Biz bunları elli yıldır diyoruz ve yolumuzu çoktan CHP’den ayırdık. Şimdi AK Parti'ye oy veriyoruz.

Ne yapalım yani, sonunda senin jeton düştü diye sana mı oy verelim?

Neden verelim? CHP’nin yapmadığı neyi yapacaksın?

Yollar, köprüler, hastaneler, havaalanları mı yapacaksın?

Yapıyorlar zaten?

Üniversiteler açıp, kalifiye eleman mı yetiştireceksin?

Açıyorlar zaten?

Sen ne yapacaksın?

Yeni ihraç kalemleri mi üreteceksin?

Katma değeri yüksek mal üretmenin yollarını buldun da bizden mi saklıyorsun?

İş insanlarını uçağına alıp, ülke ülke gezdirecek ve bağlantılar kurmalarını mı sağlayacaksın? Onu gerektiği zamanlarda Özal yaptı, şimdi ise internet sayesinde her yer pazar.

Üstelik de CHP’yi kuruluş değerlerinden uzaklaşmakla suçluyorsun, doğrudur belki ama kurulduğu günden beri CHP o değerlerle hiç seçim kazanmış mı ki 1930’lara dönünce kazansın?

Malûmu ilâm ile bir yere gelinseydi Cem Boyner de Besim Tibuk da çok doğru şeyler söylüyorlardı zamanında. Kazansa onlar kazanırdı.

Evet CHP’ye CHP içinden bile tepkiler var ama bu CHP’nin iç sorunu, bize ne?

Bugüne kadar kurulduktan sonra girdiği ilk seçimi kazanan tek parti AK Parti’dir. Neden? Çünkü hiçbir şey sıfırdan değildi. AK Parti’nin yelkenlerini şişiren rüzgâr zaten 80 yıldır esiyordu.

Sen esmeyen rüzgâra yelken açıyorsun, CHP’nin içindeki esinti seni bir yere götürmez.

Bir işe yara da şu anayasa değişikliğine destek ver desek, sanırım ona da niyetin yok. Sence de “anayasayı konuşmak için şartlar uygun değil" mi yoksa?

Muhalefetin genel kanısı bu çünkü. Öyle ya, anayasa dediğin darbeden sonra paşalar tarafından cüppelerini savura savura darbecileri alkışlayan anayasa profesörlerine ısmarlanır. Hem, önce meclisi kapatmak ve halkın seçtiklerini hapse tıkmak gerekir. Hatta bazılarını assan daha iyi olabilir… Ortada darbe yok, paşa yok, halkın seçtikleri elini kolunu sallaya sallaya geziyor… Böyle ortamda anayasa mı yapılır? Teamüllere aykırı!

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğini esasen başkanlık sistemini oturtmak için istiyor. Başbakanlık sisteminden kalan çapakları temizlemek ve fiili durumu yazıya geçirmek istiyor.

Sen?

Sen de parlamenter sisteme dönelim diyorsan niye ayrılıyorsun CHP’den?

Şimdi bol keseden atıyorsun, yolumu ayırdım, konuşmam falan diye ama yüzde 50+1 oyu alamazsan ne yapacaksın? Gidip onlarla koalisyon kurmayacak mısın?

Yoksa sen gerçekten yüzde 50 oy alabileceğine inanıyor musun?

Güldürme bizi Muharrem…

Çapsız, derinliksiz bir kasaba politikacısısın. Seni CHP’nin başına getirselerdi hiç kimseyle de yolunu ayırmazdın.

Yine de çıkışın iyi oldu. Belki CHP içinden birileri de şapkayı önüne koyar ve “Yahu adam doğru söylüyor, biz bi kendimize gelelim” der.

Bir faydan olacaksa o da budur.