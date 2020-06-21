Fikirci Bey yazdı: PKK SONRASI

PKK’nın bitirilmesi Türkiye için yeni bir turnusol kâğıdı olacak ve herkesin gerçekte nerede olduğu gün gibi ortaya çıkacaktır.

Daha önce de söylemiştim. AK Partinin Türk siyasetine en büyük katkısı bir turnusol kâğıdı işlevi görüp, herkesin gerçek rengini ortaya çıkarmasıdır.

Başta sağlıkta ve eğitimde olmak üzere hayata geçirdiği “sosyal devlet” politikalarıyla kendini sosyal demokrat sanan, yıllarca sosyal devlet lafını geveleyen solcuların ipliğini pazara çıkarmıştır.

İzlediği yerli ve milli politikalarla yıllarca milliyetçi geçinen yabancı muhiplerini teşhir etmiştir.

AK Parti, parti kapatmaya izin veren yasaları kaldırırken, yıllarca demokrasi nutukları atanlar buna karşı çıkmış ve demokratlıktan sınıfta kalmışlardır.

Ve 15 Temmuz’da tankları alkışlayanlar bir daha “darbelere karşıyız” mavalını kimseye yutturamamışlardır.

Hatırlarsanız, daha AK Parti iktidara geldiği yıl İslamofobileri tavan yapan muhalefet erbabı “sözün bittiği yerdeyiz” demeye başlamışlardır. Oysa onların sözü daha 1946’da bitmişti. Söyleyecek tek sözleri kalmamıştı ama beyin yiyen zombiler gibi 75 yıl daha aramızda kaldılar.

Şu anda muhalefeti çok daha kritik bir test bekliyor. Artık “miş gibi yapabilecekleri” önemli bir alan daha kapanıyor.

Yıllarca “Kürt hakları” diye gevelediler ama Kürtlerin bütün haklarını teslim eden iktidara hakaret ettiler. Şu an herhangi bir Kürt siyasi hareketinin “ayrı devlet kurmak” dışında talep edebileceği hiçbir hak kalmamıştır. Yani demokrasiyi, insan haklarını savunuyormuş “gibi yapıp” Kürt faşizmine abone olmanın yolu tıkanmıştır.

Türkiye son 5 yıl içinde PKK’yı sınırları içinde bitirmiş, önüne katmış, sınır dışında da kovalamakta, yeniden toplanıp yuvalanmalarına izin vermemektedir. Muhtemelen ilgili ülkelerde kanun nizam sağlanana kadar da sınır dışında kalıcı askeri kontrol noktaları olacaktır.

Yakında HDP’nin de “insan haklarını, azınlık haklarını” savunuyormuş “gibi yapıp” PKK’nın sivil ayağı olmasının yolu kapanacaktır. Çünkü ortada PKK kalmayacağı için HDP, ya sivil siyasete dönecek ya da yok olacak, bölgeden TBMM çatısı altında doğru dürüst siyaset üretecek insanlar gelmeye başlayacaktır.

HDP’nin niyeti biraz daha barizdi de asıl birkaç yerel yönetim ele geçirmek için HDP ile gizli ittifak yapanların sonu vahim olacaktır. Solcuymuş “gibi yapıp” bölücülerle gizli ittifaka girmenin de yolu kapanacaktır.

Kendi devrimini yapamayıp hazır silahlanmış PKK’ya kayan, Kürt çocukları üzerinden devrimcilik oynayan ezik kart solcular da tarih olacaklardır.

“Kandil’de yere izmarit atmıyorlar, ağaç kesmiyorlar” diye çevrecilik kasanların vitrine koyacak malları kalmayacaktır.

Hasılı, PKK’nın bitirilmesi Türkiye için yeni bir turnusol kâğıdı olacak ve herkesin gerçekte nerede olduğu gün gibi ortaya çıkacaktır.

Siyaseti zehirleyen terör bittiğinde inşAllah normalleşecek ve ülkenin asıl sorunlarını tartışıyor “muş gibi” yapmayacak, gerçekten tartışacağız.