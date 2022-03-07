Fikirci Bey yazdı: SORULAR

Fikirci Bey yeni yazısında, gündemin önemli konularını sorular sorarak irdeledi.

Sosyal medyada bir aralar sık kullanılan bir terim vardı “kafamda deli sorular”

Rusya-Ukrayna savaşına yakından bakınca benim de kafamda epey bir deli sorular var:

Bir kere; neden önce Putin’i kışkırtıp, sonra yaptırım uyguluyorsunuz?

Neden daha başında direkt yaptırım paketini önüne koyup “Ukrayna’ya bir tankın bile yaklaşırsa paket yürürlüğe girer” deyip caydırıcı olmadınız?

Üzerinde bunca nükleer tesis olan bir bölgeyi Rusya’nın sessizce sizin egemenliğinize terk edeceğine nasıl inandınız?

Putin’i katil yaptıktan sonra yaptırımın anlamı ne? Testi kırıldıktan sonra, Putin’i dövmenin manası ne?

Bunca insan öldükten, çoluk çocuk sefil olduktan sonra yaptırımın bana faydası ne? Neden daha birinci gün Putin’e “Tamam, Ukrayna NATO’ya girmeyecek ama sen de Ukrayna’ya girmeyeceksin” deyip kavgayı başlamadan bitirmediniz?

Yoksa Putin haklı mı? Amacınız illa Ukrayna’yı NATO’ya alıp Rusya Federasyonun dibine nükleer füze sokmak mıydı? Ee? Şimdi ne olacak?

“Putin hesap verecek!”

Verecek de Ukrayna’ya mı verecek? Yüzlerce Ukraynalı öldü, bir buçuk milyonu evinden barkından, ülkesinden oldu…

Bu saatten sonra Putin hesap verse ne olur vermese ne?

Putin’e yaptığınız size dönmeyecek mi? AB doğal gazını Rusya’dan almazsa nereden alacak?

Madem her gün Putin’e “seve seve” yarım milyar dolar doğalgaz ödemesi yapacaksınız, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bunca hazır döşenmiş hat varken AB petrolünü ta 10 bin km öteden, Latin Amerika’dan gelecek tankerlerle Maduro’dan mı alacak? Bunun neresi rasyonel?

Maduro da dünkü Putin değil miydi? Neden hala haber kanallarında döndüre döndüre Nükleer santrala düşen işaret fişeğini gösterip “nükleer savaşın eşiğinden döndük” manşetleri atıyorsunuz?

Nükleer santral tüp gaz mı ki işaret fişeği ile patlayacak? Saddam’ı “Kitle İmha Silahları” var diye devirip astırdınız (ki yoktu), Putin’de kitle imha silahlarının kralı var, neden Putin’e direkt dalamıyorsunuz? Veya Saddam’ın suçu neydi?

Siz hep böyle mantıksız işler mi yapacaksınız? Ve son olarak; biz size ne zaman akıllı sorular sorabileceğiz?

Hazır deli sorulara başlamışken, birkaç soru da bizim muhalefete?

Hala Cumhurbaşkanı adayınız belli değil mi? Belirlemek için neyi, kimi bekliyorsunuz? Masanızda %1’liklere yer var da, neden %10’u aşan HDP’ye yer yok?

Mutabakat metninizi okudum: Cumhurbaşkanı 7 yılda bir seçilecek, sembolik olacak, veto hakkı olmayacak, hükümet kurma görevini mecliste en fazla sandalye sayısı olan siyasi partinin liderine verecek, bakanları başbakan, TBMM üyeleri arasından seçecek, Cumhurbaşkanı bunları veto edemeyecek…

Sorum şu? Siz neden 80 yıldır şikâyetçi olduğumuz sistemin ilkelerini kopyala yapıştır ile yeniden bir araya getirip sanki yeni bir metinmiş gibi sunuyorsunuz?

Size oy verenleri bilmem de, biz aptal mıyız? Sistemi değiştirmek için gerekli çoğunluğun yüzde kaç olduğundan haberiniz var mı?

Bu çoğunluğu içinizdeki herhangi bir parti, herhangi bir zamanda elde etmiş mi ki, şimdi ona %1’ler ekleyerek elde edeceğinizi sanıyorsunuz?

Elde edemezseniz ne yapacaksınız?Sistemi değiştiremezseniz, yetkisiz olmak isteyen ama yetkili bir cumhurbaşkanımız mı olacak? Bu eleman ne iş yapacak? Başbakanlık mı? Cumhurbaşkanlığı mı?

İyi senaryoya göre sistemi değiştirecek çoğunluğu elde etseniz bile bunun takvimi 2 yılı bulacak, siz bu işlerle ve birbirinizle uğraşırken:Suriye’de ne yapacaksınız?

Putin’e ne diyeceksiniz? Enflasyonu ne yapacaksınız?Faturalarınızı ödememeye devam mı edeceksiniz, yoksa ödetecek birini mi bulacaksınız?

Şu anki fiyatının altında doğalgaz ve petrolü nereden bulacaksınız? Ve son olarak; biz size ne zaman akıllı sorular sorabileceğiz?