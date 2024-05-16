Fikirci Bey Yazdı: YARA BANDI Fikirci Bey, yeni yazısında kamuda uygulanacak tasarruf paketini ve bu paket için muhalefet medyasının tutumunu kaleme aldı.

Özel Yazı

Günlerdir “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini” konuşuyoruz.

Bizim sitede de özetlendiği gibi, üç yıl süre ile kamu araç ve bina sayılarında daralmaya gidilecek, yenisi alınmayacak, kamuda yeni kurum oluşturulmayacak, yeni personel alımı emekli sayısı ile sınırlandırılacak, temsil, tanıtma gibi konularda israfa gidilmeyecek, bu tasarruflar iç ve dış güvenlikle ilgili konularda uygulanmayacak.

İlk bakışta söylenecek tek şey var, zaten böyle olması gerekmiyor muydu? 10 sene önce de alınabilirdi bu kararlar. Bu noktaya gelinmesinin nedeni bunlar mıydı?

Yalnız içerikte bir maddeye itirazım var, kamu personelinin servislerinin kaldırılması bir kez daha düşünülmesi gereken bir konu. Giderler içerisinde oldukça büyük bir kalem bile olsa, kaldırılması tasarruftan çok kayba neden olabilir. Servis dediğiniz zaten “vaktinde gelen toplu taşıma aracından” başka bir şey değil. Yani toplu taşıma araçları boş giderken servislere biniliyor değil ki. Toplu taşıma zaten oldukça yüklü. Ayrıca servis yerine kendi arabasını kullanacakların yaratacağı fazladan trafik yükü, özellikle büyükşehirlerde hiç kabul edilebilecek bir şey değil.

Bu paketten beklenen tasarruf yüz milyon dolar civarında. Sayın Şimşek: "Bu paket ilk değil, son da olmayacak" diyor.

Dostum Rami yanımda ve bana şunu hatırlattı bu konuyla alakalı yıllarca Amerika’da yaşamış biri olarak; “İngilizce bir sözcük var “band aid”. Türkçesi yara bandı ama metaforik olarak “büyük bir sorunu basit önlemlerle geçiştirmek”; “ameliyatlık yaraya yara bandı yapıştırarak iyileşmesini beklemek” anlamına geliyor. Paket bana bunu hatırlattı.

Evet böyle diyor Rami. Mevcut ekonomik sorunlar karşısında 100 milyon dolar, arkası gelecek olsa bile bir yara bandından ibaret gibi duruyor. Çünkü eminim yetkililer de biliyor ki ciddi yapısal reformlara ihtiyaç var. Bunun için de kaynaklara ihtiyaçlar var ve bu kaynaklar şu anda bizde yok, dahası dünyada da kısıtlı.

Elinde sihirli değnek olmayan birisi için zor bir durum.

Peki, siyasi arenada bu mu tartışılıyor?

Takdir ettiğim gölge kabine girişimi ile Özgür Özel’in müstakbel kadrosu harıl harıl bu sorunlara nasıl bir çare bulacağını mı araştırıyor? Sanmıyorum. Elbette ki onun da elinde sihirli bir formül yok. Ama en azından bir şeyler yapabilmek, siyaset üretebilmek için iktidarla münakaşa değil muhavere etmek gerektiğini biliyor. Yani sorunun değil, çözümün bir parçası olmaya aday.

Darısı Özgür Özel’i “yumuşamakla” suçlayan ve birkaç doğru laf ettiği için Özel’i aforoz etmeye çalışan, sözde keskin sirke fondaş medyanın başına.

Her şeye rağmen “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” yetkililerin “bir yerden başlamak” çabalarının önemli bir parçası.

@kalemciler