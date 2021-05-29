Fikret Engin kimdir? Futbol spikeri Fikret Engin neden öldü, kaç yaşındaydı?

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Fikret Engin kimdir, neden öldü?

''Bay Tahmin'' programıyla hafızalara kazınan ünlü spiker Fikret Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.

Spor dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Fikret Engin'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm haberi sonrası Acun Ilıcalı ve Murat Özarı başta olmak üzere sevenleri taziye dileklerinde bulundu.

Fikret Engin'in hayatı da merak edilen konular arasında yerini aldı. Fikret Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Peki, Fikret Engin kimdir? İşte ünlü spiker Fikret Engin'in hayatı ve biyografisi...

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin, aslen Bursa’lıdır ve Bursa’da dayısına ait bir kumaşçı dükkanında çalışmıştır. O dönemde Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilen Fikret Engin, Süper FM, Star TV ve ATV gibi kuruluşlarda çalışmıştır.

TV8 kanalında aktif olarak görev alan Engin, başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiş ve bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Murat Özarı ile birlikte Ilıcalı’nın veteranlar halı saha liginin de spikerliğini yapmıştır.

Bugüne kadar 3000’in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Uzun yıllardır İstanbul Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi’nde ikamet ettiği bilinen Engin, Cennet Mahallesi halkı tarafından da oldukça sevilmektedir.

Özellikle Murat Özarı ile birlikte yaptığı ''Bay Tahmin'' programıyla büyük hayran kitlesi edinen Fikret Engin, son olarak TV8 kanalında spikerlik yapmaktaydı. Fikret Engin evlidir ve bu evliliğinden iki oğlu vardır.